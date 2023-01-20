الزعيم الشيشاني قديروف ينتقد منع الجيش الروسي الجنود من إطلاق اللحى

انتقد الزعيم الشيشاني رمضان قديروف الحظر الذي فرضه الجيش الروسي مؤخرًا على إطلاق اللحى، لينضم بذلك إلى زعيم ميليشيا فاغنر المرتزقة يفغيني بريغوزين، الذي انتقد القيادة العسكرية الروسية لقرارها هذا أيضاً.

ففي مقابلة مع موقع RBC الإخباري الأربعاء، دافع فيكتور سوبوليف، الجنرال المتقاعد وعضو البرلمان الروسي، عن الحظر المفروض على إطلاق اللحى واستعمال الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية باعتباره "جزء أساسي من الانضباط العسكري".

فيما كتب الزعيم الشيشاني الملتحي على تيليغرام، متحدثاً عن دور قواته في حرب روسيا في أوكرانيا: "على ما يبدو أن لدى الفريق فيكتور سوبوليف الكثير من وقت الفراغ وليس لديه ما يفعله سوى إعادة قراءة القواعد السلوكية للجيش."

ووصف قديروف تصريحات سوبوليف بأنها "استفزاز واضح"، قائلا إن جنوده المسلمون يطلقون لحاهم وأن هذا جزء من واجبهم الديني.

من جانبه، وصف رئيس فاغنر المرتزقة، الذي خرج خلافه مع مؤسسة الدفاع إلى العلن أكبر في الأسبوع الماضي، تعليقات سوبوليف بأنها "سخيفة" و"عفا عليها الزمن من الستينيات".

أصبح قديروف وبريغوزين، اللذان تعمل قواتهما في أوكرانيا بشكل مستقل إلى حد كبير عن القيادة الروسية العليا، أكثر صراحة في انتقادهما للقيادة العسكرية الروسية منذ أن تعرضت جيوش موسكو لسلسلة من الهزائم المتتالية في الخريف.