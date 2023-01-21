أنصار بي كي كي الإرهابي ينظمون مظاهرة ضد تركيا ورئيسها في العاصمة السويدية

نظم أنصار تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي، السبت، مظاهرة جديدة مناوئة لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

وتجمع أنصار التنظيم الإرهابي بميدان "نورا بانتورغيت" في ستوكهولم، مطالبين الحكومة السويدية بإلغاء المذكرة الثلاثية المبرمة مع تركيا بشأن انضمامها مع فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ورفع المشاركون قطع قماش ترمز للتنظيم الإرهابي، كما رفعوا صور زعيمه عبد الله أوجلان، الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد في تركيا.

وشهدت المظاهرة تعليق رأس دمية في عمل استفزازي يستهدف شخص الرئيس أردوغان.

ورافقت عناصر الشرطة السويدية أنصار التنظيم خلال مسيرتهم حتى منطقة ميدبارغار بلاتسين.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من أنصار التنظيم المذكور، نظموا مظاهرة في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، شهدت تعليق دمية تشبه الرئيس أردوغان من قدمها على عمود أمام مبنى البلدية في ستوكهولم.

ونشرت حسابات مرتبطة بالتنظيم الإرهابي مشاهد الدمية مع عبارات تهديد باللغة التركية تستهدف تركيا ورئيسها أردوغان.

على إثر ذلك، استدعت تركيا السفير السويدي، ستافان هيرستروم، إلى مقر وزارة الخارجية لتبلغه إدانتها للعمل الاستفزازي.

وعلق الرئيس أردوغان على ذلك الاستفزاز بالقول "نتابع مظاهرات أنصار التنظيم في شوارع السويد، ونحذرهم منها، لكن للأسف، لم تتوقف مظاهرات التنظيم".