الأمم المتحدة تسهل للأوكرانيات خدمة إجراء عمليات الولادة في شاحنات

سمح صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) للنساء في أوكرانيا بالولادة الصحية عبر العيادات المتنقلة.

وقالت فلورنس باور، المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان لأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، للأناضول: "لدينا عيادات متنقلة حيث يمكن للنساء حرفيا أن يلدن في نوع من الشاحنات الخارجية التي يمكن أن تتحرك تبعا لحالة الحرب".

وأضافت باور: "نسهل للأوكرانيات خدمة إجراء عملية الولادة في الشاحنة، وتلقي كل الدعم الطبي اللازم".

ومنذ اليوم الأول للحرب، كان صندوق الأمم المتحدة للسكان حاضرا على الأرض لتقديم خدمات منقذة للحياة، لا سيما للنساء والفتيات، حسب المصدر نفسه.

وأوضحت أن صندوق الأمم المتحدة للسكان لديه فرق متنقلة مع علماء نفس يمرون في مناطق مختلفة من البلد ويدعمون النساء اللواتي يمررن بمواقف صعبة، لا سيما النساء اللاتي تعرضن للعنف.

وشددت باور على أهمية إعادة إرساء السلام في أسرع وقت ممكن، لأنه أمر أساسي للسكان وخاصة للفئات الأكثر ضعفاً مثل النساء والفتيات.

وحول زيارتها الأولى للعاصمة التركية أنقرة، أكدت باور أن "صندوق الأمم المتحدة للسكان موجود في تركيا منذ أكثر من 50 عامًا".

وتابعت المسؤولة الأممية قائلةً لقد "أتيحت لي الفرصة لإجراء محادثة قصيرة مع السيدة الأولى أمينة أردوغان، حيث شاركت معها أنني على دراية تامة بالعمل الذي تقوم به حكومة تركيا لمنع العنف ضد المرأة".

وأشارت إلى أنها التقت في تركيا بمسؤولين من وزارات مختلفة والمجتمع المدني وأكاديميين وشركاء دوليين.

كما أشادت باور باستجابة تركيا للاجئين القادمين من بلدان أخرى، حيث يوجد في تركيا عدد كبير من اللاجئين الذين يحصلون على الخدمات اللازمة.