هولندا تحتفل باليوم الوطني لأزهار التوليب

احتفلت هولندا السبت باليوم الوطني لأزهار التوليب بمناسبة بدء موسم تفتح هذه الأزهار.

وتقام فعالية بهذه المناسبة في السبت الثالث من يناير/كانون الثاني من كل عام في ميدان المتاحف بأمستردام.

وتوافد الآلاف منذ ساعات الصباح إلى الميدان، واصطفوا في طوابير للحصول على بعض الأزهار المعروضة، والتقاط الصور.

ويتم توزيع نحو 200 ألف زهرة توليب بألوان مختلفة مجانا خلال الفعالية.

وقالت أنيتا داريناريتا إنها جاءت من إندونيسيا صباح اليوم إلى معارفها في هولندا من أجل رؤية الفعالية.

وأضافت: "أنتظر هنا منذ 4 ساعات تقريبا، إنها فعالية تقام مرة واحدة في العام، وأنا محظوظة جدا لأني استطعت المجيء في هذا الوقت".

بدورها، قالت جيسي بارت، إحدى منظمي الفعالية، إنها سعيدة بالإقبال الكبير من قبل الزوار.

من جهتها أفادت الزائرة مريم أوتينبوغارد أنها جاءت لأخذ زهرات توليب من أجل جارتها التي تعاني صعوبة في المشي.

وحرص الزوار الذين ملأوا أكياسهم الورقية بالزهور، على التقاط صور جميلة بين الأزهار الملونة في الميدان.

ورغم أن تركيا هي الموطن الأصلي لزهرة التوليب إلا أن هذه الزهرة أصبحت من رموز هولندا، وتحمل أهمية كبيرة من أجل اقتصاد البلاد.

ويُزرع أكثر من 4 مليارات بصيلة توليب في هولندا سنويا، يتم تصدير نصفها تقريبا.