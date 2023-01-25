توقيف مشتبه فيه بإرسال طرود مفخخة لسياسيين وسفارات بإسبانيا

أوقفت الشرطة الإسبانية رجلاً يشتبه في إرساله طروداً مفخخة، العام الماضي، إلى عدة أهداف أمنية وسياسية بينها مكتب رئيس وزراء إسبانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية الأربعاء.

وذكرت قناة "لاسيكستا" المحلية، أن الشرطة اعتقلت رجلا (74 عاماً) للاشتباه في ضلوعه بإرسال طرود مفخخة أواخر 2022 إلى عدة أهداف أمنية وسياسية.

وأوضحت القناة أن المشتبه فيه أرسل طروداً مفخخة إلى مكتب رئيس الوزراء والسفارة الأوكرانية في مدريد ومقر شركة الأسلحة "إنستالازا" وقاعدة "توريخون" الجوية ومركز الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي ووزارة الدفاع الإسبانية والسفارة الأمريكية في مدريد خلال الفترة بين 24 نوفمبر/ تشرين الثاني و2 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وأشارت إلى أن المشتبه فيه متقاعد من مدينة ميراندا دي إيبرو في مقاطعة قشتالة وليون ذاتية الحكم، وأنه "يعيش بمفرده ولا يعرف له أي انتماء لأي جماعة سياسية".

وقالت السلطات إن جميع الطرود المفخخة المرسلة في ظروف بنية اللون تحمل "خصائص متشابهة"، مؤكدة أنه تم إرسالها من داخل إسبانيا.

وفي وقت سابق، أصيبت موظفة في السفارة الأوكرانية لدى مدريد بجروح طفيفة بعد انفجار أحد الطرود المفخخة، بحسب الشرطة الإسبانية.