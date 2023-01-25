ناتو: الدبابات المرسلة لأوكرانيا ستحدث فرقاً في حربها مع روسيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، إن الدبابات التي ستمنحها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا لأوكرانيا يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً في المعركة ضد روسيا.

وأعرب ستولتنبرغ، في تصريح صحفي، عن ترحيبه بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته بشأن دبابات "أبرامز"، مشيراً أن حلفاء الناتو متحدون في دعمهم لدفاع أوكرانيا عن نفسها.

وأضاف أن الدبابات الأمريكية مع دبابات "تشالنجر" البريطانية و"ليوبارد" الألمانية يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً في الحرب ضد روسيا.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسمياً تسليم كييف 31 دبابة "أبرامز إم 1"، مؤكداً أن هذه المساعدات العسكرية ستعزز قدرة القوات الأوكرانية على صد الهجوم الروسي المستمر.

كما أعلنت ألمانيا، الأربعاء، عزمها إرسال 14 دبابة قتالية من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.