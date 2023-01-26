هجمات روسية جديدة على عدة نقاط في أوكرانيا

شنت روسيا موجة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ذاتية التفجير على أوكرانيا، حسبما قال مسؤولون أوكرانيون يوم الخميس.

سمعت صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء البلاد، إنما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو قصف الصواريخ والطائرات المسيرة لأهداف.

قال رئيس الإدارة العسكرية بمدينة كييف، سيرهي بوبكو، إنه تم إسقاط 15 صاروخ موجه.

أضاف أن الصواريخ أطلقت باتجاه كييف لكنه لم يوضح ما إذا كانت العاصمة نفسها هدفا.

من جانبه قال العمدة فيتالي كليتشكو إن دوي انفجارات سمع في منطقة دنيبروفسكي في كييف، على الجانب الشرقي من النهر الذي يقسم المدينة.

جاءت الهجمات بعد أن أعلنت ألمانيا والولايات المتحدة يوم الأربعاء أنهما سترسلان دبابات قتال متقدمة إلى أوكرانيا، لتقدمان ما وصفه أحد الخبراء "بقوة ضرب مدرعة" لمساعدة كييف في كسر الجمود القتالي مع دخول الغزو الروسي شهره الثاني عشر.