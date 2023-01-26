وزير الخارجية الصربي: حرق المصحف في السويد "مأساة كبيرة"

وصف وزير الخارجية الصربي إيفيتسا داتشيتش، الخميس، حادثة حرق المصحف أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم، بأنها "مأساة كبيرة".

وحذر داتشيتش، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، على هامش زيارة رسمية يقوم بها إلى أنقرة،"من أن حرق الكتب المقدسة في بلد ما "قد يكون الخطوة الأولى التي يمكن أن تؤدي في المرحلة التالية إلى حرق الناس".

وقال: "لا أكاد أصدق أن شيئاً كهذا يحدث في بلد جزء من الغرب، إنها مأساة كبيرة".

داتشيتش الذي يشغل أيضاً منصب النائب الأول لرئيس الوزراء، أكد أن الحادثة "قبيحة جدًا"، وشدد على ضرورة أن تتعامل الدول بطرق جدية مع هذه القضية.

وأفاد بأن الحادثة لن تسفر عن نتائج إيجابية بأي شكل من الأشكال، موضحاً أن هذه الحوادث يمكن أن تجذب كراهية العالم بأسره.