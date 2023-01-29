موسكو تعلن مقتل 14 شخصاً في لوهانسك بقصف أوكراني

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأحد، عن مقتل 14 شخصاً وإصابة 24 آخرين في هجوم للجيش الأوكراني على مدينة نوفوايدر التابعة لإقليم لوهانسك، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 300 جندي أوكراني على محاور عدة خلال اليوم الماضي.

وأوضحت الخارجية الروسية، في بيان، أن الهجوم الأوكراني جرى بناءً على معلومات استخباراتية قدمتها دول حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأضاف البيان أن الجيش الأوكراني استخدم في الهجوم الذي استهدف أمس مستشفى في المدينة المذكورة، قاذفات صواريخ من طراز "HIMARS" أمريكية الصنع.

وأشار البيان إلى أن "استهداف الجيش الأوكراني المستشفيات يعتبر جريمة حرب".

وأردف البيان: "فشل الولايات المتحدة ودول الناتو في الرد على الانتهاك المروع للقانون الإنساني الدولي من قبل كييف، يؤكد من جديد مشاركتها المباشرة في النزاع والجرائم المرتكبة".

مقتل أكثر من 300 جندي أوكراني

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، مقتل أكثر من 300 جندي أوكراني على محاور عدة خلال اليوم الماضي.

وقالت في تقريرها اليومي إن قواتها "أحبطت نشاط 4 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في مدينة خاركيف" شمال شرقي أوكرانيا، بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأوضحت الوزارة أن القوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 50 جندياً على محور كوبيانسك، و110 جنود على محور كراسني ليمان، و90 جندياً على محور دونيتسك، وما يصل إلى 100 جندي بين قتيل وجريح على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه.

وأشار التقرير إلى أن القوات الروسية واصلت تنفيذ عمليات هجومية وتقدمها على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه.

وفي 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثيقة ضم مناطق دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزاباروجيا الأوكرانية، وسط رفض وتنديد واسعين من الغرب.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.