وزير الخارجية البرتغالي: ندعم عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية البرتغالي جواو غوميش كرافينيو، الاثنين، إن بلاده تدعم دائماً عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح كرافينيو في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو بالعاصمة أنقرة، أن الظروف الحالية قد لا تكون مواتية، لكن البرتغال بعلاقاتها الوثيقة مع تركيا تدعم عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن البرتغال تعتبر تركياً شريكاً مهماً وواحدة من الدول التي تحدث تأثيراً على الساحات الدولية.

وذكر وزير الخارجية البرتغالي أن العلاقات الثنائية "في مستوى جيد للغاية" وأن هناك تعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية.

وأشاد كرافينيو بالدور التركي المهم للغاية في الحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن امتنانه لجهود أنقرة في فتح ممر الحبوب عبر البحر الأسود.

وذكر أنه بحث مع تشاوش أوغلو عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وأن نظيره التركي شرح الوضع وقدم معلومات مختلفة.

ولفت إلى أن تركيا تتفاعل مع مختلف دول العالم وأنها أكثر نشاطاً في القارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، مبيناً أن "لتركيا تفاعل واستثمار كبير في القارة الإفريقية وخاصة في العقود الماضية، ونحن نؤيد ذلك".