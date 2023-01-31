فريق "الرحلة العلمية التركية إلى القطب الجنوبي" يصل تشيلي

وصل الثلاثاء فريق الرحلة العلمية التركية السابعة المتجه إلى القطب الجنوبي، مدينة سانتياغو في تشيلي.

وكان في استقبال الفريق بالمطار في العاصمة سانتياغو، السفيرة التركية لدى تشيلي غولجان آق غوز، وموظفو السفارة.

ومن المنتظر أن يتوجه الفريق إلى مدينة بونتا أريناس، ومنها إلى جزيرة الملك جورج في القارة القطبية الجنوبية.

والإثنين، انطلق من مطار إسطنبول، فريق الرحلة العلمية التركية الوطنية السابعة إلى القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا".

وتجري الرحلة العلمية بتنسيق من معهد أبحاث القطب لدى مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك"، برعاية رئاسة الجمهورية.

وفي تصريحات صحفية، قالت البروفسورة بورجو أوزصوي، مديرة المعهد ومنسقة الرحلة العلمية، إن الفريق يضم 19 عالما تركيا، إضافة إلى 3 علماء أجانب سيشاركون في الرحلة.

وأوضحت أنهم سيجرون دراسات في إطار 18 مشروعا علميا مختلفا، لا سيما في مجال علوم الغلاف الجوي.

ولفتت إلى أن الفريق سيقوم بأبحاث في مجالات متنوعة مثل الدراسات الجيولوجية، والمواد البلاستيكية الدقيقة، والهياكل البركانية والنظام البيئي.

وبدأت الرحلات العلمية الوطنية التركية إلى أنتاركتيكا عام 2017 بغرض إجراء بحوث علمية في القارة البيضاء.