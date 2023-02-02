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العثور على 3 نسخ من القرآن مكتوب عليها شتائم وتهديد في السويد

وكالة الأناضول للأنباء
ستوكهولم
نشر في 02.02.2023 00:10
الأناضول (الأناضول)

أعلنت السلطات السويدية العثور على 3 نسخ من القرآن الكريم في مقاطعة كارلسكرونا جنوبي البلاد، مكتوب عليها عبارات تتضمن شتائم وتهديد.

وأفاد التلفزيون السويدي الحكومي، الأربعاء، أنه تم العثور على 3 نسخ من القرآن في بلدة رونيبي، كتب عليها تهديدات بالقتل وشتائم.

وذكر أن أحد نسخ القرآن عثر عليها في محطة للحافلات والنسختين الأخريين في أماكن عامة.

وأعرب عضو جمعية رونيبي الإسلامية جولدوغ هيلمارسدوتير، عن استيائه الشديد من الحادث، مشيراً أن القرآن الكريم يعتبر مرشدهم في الحياة.

وشهدت السويد والدنمارك وهولندا في الآونة الأخيرة عمليات حرق نسخ من القرآن الكريم من قبل شخصيات يمينية متطرفة، يتصدرها زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي المتطرف راسموس بالودان.

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