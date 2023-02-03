بريطاني يعترف برغبته في قتل الملكة الراحلة

أقر مواطن بريطاني أمام محكمة، صباح اليوم الجمعة، بأنه كان يريد جرح الملكة إليزابيث الثانية بعدما تسلل إلى قصر ويندسور مسلحا بقوس ونشاب يوم عيد الميلاد عام 2021.

واعترف جاسوانت سينغ شايل (21 عاما) الذي اعتقل في حرم القصر فيما كانت الملكة الراحلة موجودة، بالذنب في ثلاثة اتهامات خلال جلسة أمام محكمة جنايات.

ويُحاكم بموجب قانون الخيانة الذي يعود إلى 180 عاما، ويتضمن في أجزاء منه "النية لجرح شخص جلالتها الملكة اليزابيث الثانية، أو تخويف جلالتها".

واتهم أيضا بتوجيه تهديد بقتل الملكة وحيازة قوس ونشاب، السلاح الهجومي، في مكان عام.

ووفق التقارير الأمنية فصرح شايل وهو من جنوب إنكلترا لعنصر الحماية لحظة اعتقاله إنه هنا لقتل الملكة.

وخطط للهجوم انتقاما لمجزرة جاليانوالا باغ التي ارتكبتها قوات الاستعمار البريطاني بحق هنود في 1919، بحسب محاضر جلسات سابقة.

ونشر فيديو يقول فيه إنه سيغتال الملكة، التي توفيت في الثامن من أيلول/سبتمبر الماضي عن 96 عاما بعد تدهور حالها الصحية.

وكان من المفترض أن يمثل الشاب العاطل عن العمل، أمام المحكمة في وقت لاحق هذا العام في ويندسور، غرب لندن.

لكنه أقر خلال جلسة عبر الفيديو أمام محكمة الجنايات أولد بيليز في لندن، من السجن المخصص للمصابين بأمراض عقلية، بجميع التهم الثلاث.

ومن المتوقع أن تعلن المحكمة نفسها الحكم في 31 آذار/مارس.

وقعت الحادثة بينما كان الملكة تمضي عيد الميلاد ذلك العام في قصر ويندسور مع ابنها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا.

ويُعتقد أن شايل تسلق محيط القصر بسلم حبال قبل ساعتين على اعتقاله.

وكان يضع قبعة وقناعا ويحمل قوسا ونشابا جاهزا للإطلاق.

في آخر حادثة مماثلة حكم على البريطاني ماركوس سارجنت بالسجن خمس سنوات في 1981 بعد أن أقر بالذنب في إطلاق عيارات فارغة على الملكة عندما كانت تشارك في عرض.