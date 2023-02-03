هولندا: لن نستأنف ضد قرار دفع تعويضات لأسر قتلى بأفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية أنها لن تقدم استئنافا ضد قرار قضائي بشأن دفع جنودها تعويضات لأسر مدنيين قتلوا خلال عملية ضد حركة "طالبان" في إقليم أوروزغان جنوبي أفغانستان.

وقالت الوزارة في بيان نشرته الجمعة، إنها لن تطعن في قرار محكمة محلية هولندية بشأن دفع التعويضات لأسر المدنيين الأفغان الذين قتلهم جنودها خلال عملية نفذوها صيف 2007.

وأشارت وزيرة الدفاع كاجسا أولونغرين، في البيان، إلى أن قرار عدم الطعن اتخذ نتيجة عملية تقييم "معقدة ودقيقة".

ولفتت إلى أن "عملية تشورا (منطقة تابعة لأوروزغان في أفغانستان) تركت جروحًا عميقة لدى العديد من الجنود".

وأوضحت أن العملية كانت تهدف إلى إبعاد "طالبان" من المنطقة وحماية المدنيين، وأسفرت أيضا عن مقتل أحد الجنود الهولنديين.

وذكرت أن الوزارة تريد استكمال المسار المتعلق بالقضية بعد تأكيد القرار القضائي بصورة نهائية.

وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، حمّلت محكمة هولندية محلية الحكومة مسؤولية قصف جنود هولنديين بطائرات "إف 16" منزلا في تشورا عن طريق الخطأ ما أسفر عن مقتل مدنيين أفغان.

وسبق أن دافعت الحكومة الهولندية عن العملية في المنطقة بدعوى أن المنزل كانت حركة "طالبان" تستخدمه لأغراض عسكرية قبل فترة وجيزة من القصف.

وقررت المحكمة المحلية في القضية التي رفعها أقارب عدد من قتلى الهجوم الأفغان أن القوات الهولندية انتهكت القانون الدولي الإنساني في تلك العملية التي جرت يوم 17 يونيو/ حزيران 2007.

وتشير تقارير إلى أن العملية التي شنتها القوات الهولندية في المنطقة استمرت 3 أيام وأسفرت عن مقتل نحو 250 أفغانيا بينهم 50 ـ 80 شخصا قتلوا في المنزل المستهدف بالطائرات.