روسيا وأوكرانيا تنفذان عملية لتبادل عشرات الجنود من أسرى الحرب

تبادلت روسيا وأوكرانيا العشرات من أسرى الحرب، فيما أعلن كبير مساعدي الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، في منشور عبر تطبيق تلغرام، إطلاق سراح 116 أوكرانيًا، يوم السبت.

وقال إن بين الأسرى المفرج عنهم عناصر من القوات التي صمدت في ماريوبول خلال حصار موسكو الذي استمر لأشهر والذي حوّل المدينة الساحلية الجنوبية إلى أطلال، بالإضافة إلى مقاتلين من منطقة خيرسون وقناصة تم أسرهم في المعارك الشرسة الجارية لمدينة بخموت الشرقية.

في غضون ذلك، أعلن مسؤولو دفاع روس أن 63 جنديًا روسيًا عادوا من أوكرانيا عقب التبادل، بما في ذلك بعض سجناء "الفئة الخاصة" الذين تم الإفراج عنهم بعد وساطة من الإمارات العربية المتحدة.

لم يذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أي تفاصيل عن هؤلاء الأسرى من "الفئة الخاصة".