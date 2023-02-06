فرنسا ترسل مسعفين إلى تركيا بعد الزلازل المدمرة

قررت الحكومة الفرنسية، الاثنين، إرسال مسعفين ورجال إنقاذ من الحماية المدنية إلى تركيا، لمتابعة عمليات الإنقاذ بعد الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي تركيا، صباح اليوم.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان على تويتر، إرسال 139 مسعفاً من الحماية المدنية إلى تركيا، بناء على توجيهات من الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال: "سيتوجه 139 مسعفاً من الحماية المدنية إلى تركيا هذا المساء، كجزء من آلية التضامن الأوروبية".

وأضاف أن فرنسا "متضامنة بشكل كامل مع تركيا في هذه الظروف الرهيبة".

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ارتفاع عدد قتلى الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد إلى 1498.

وضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.