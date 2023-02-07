دول "الناتو" تنكس أعلامها بمقر الحلف تضامناً مع تركيا

نكس حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الثلاثاء، أعلام الدول الأعضاء في مقره بالعاصمة البلجيكية بروكسل، تضامناً مع تركيا وشعبها جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد أمس.

ومن المقرر أن تبقى أعلام الدول الأعضاء (30 دولة) منكسة حتى مساء غد الأربعاء.

وكانت السفارات والبعثات الأجنبية قد نكست أعلامها،بعد إعلان أنقرة الحداد العام لمدة 7 أيام على ضحايا الزلزال، تعبيراً عن تضامنها.

وقامت منظمة الدول التركية بتنكيس الأعلام في مركزها الواقع بمدينة إسطنبول، وكذلك فعلت سفارات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والسويد لدى أنقرة.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه بعد ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات وهزات ارتدادية عنيفة، مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.