"مسجد باريس" يدعو لصلاة الغائب على ضحايا زلزال تركيا وسوريا

أعلن مسجد باريس الكبير في فرنسا، الثلاثاء، إقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا الاثنين.

وجاء في بيان للمسجد الذي تديره الجزائر، بحسب وكالة الأناضول، أنه "بالنظر إلى هذه الكارثة الأليمة التي يتزايد حجم خسائرها البشرية من ساعة إلى ساعة ندعو إلى هبة تضامنية من الجميع".

وأوضح البيان أنه "قرر إقامة صلاة الغائب على أرواح الضحايا يوم الجمعة 10 فبراير/ شباط بمقره في العاصمة الفرنسية باريس".

ومسجد باريس الكبير تديره الجزائر وتموله سنوياً بنحو 2 مليون يورو، إضافة إلى معهد تكوين الأئمة التابع له المسمى "الغزالي"، ويعد أقدم مؤسسة إسلامية بفرنسا.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.