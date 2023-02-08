الاتحاد الأوروبي يرسل 1150 رجل إنقاذ و70 كلب إنقاذ للمساعدة في الإغاثة

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات أن الاتحاد الأوروبي سيرسل 1150 منقذًا و70 كلب إنقاذ إلى تركيا في أعقاب الزلازل القوية التي هزت جنوب البلاد وشمال سوريا يوم الاثنين.

وكتب جانيز ليناركيتش على تويتر الثلاثاء: "الاتحاد الأوروبي متضامن للغاية".

تأتي وحدات الإنقاذ من 19 دولة أوروبية مختلفة بما في ذلك الجبل الأسود وألبانيا غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

هذا ويتم تنسيق نشر فرق الإنقاذ من خلال "آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي" التي يمكن من خلالها للدول المحتاجة طلب المساعدة الطارئة من الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى المشاركة في الخطة.