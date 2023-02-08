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الاتحاد الأوروبي يرسل 1150 رجل إنقاذ و70 كلب إنقاذ للمساعدة في الإغاثة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 08.02.2023 05:40
منقذ مع كلبه المدرب بعد وصولهم مطار غازيعنتاب، 7 فبراير 2023 رويترز منقذ مع كلبه المدرب بعد وصولهم مطار غازيعنتاب، 7 فبراير 2023 (رويترز)

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات أن الاتحاد الأوروبي سيرسل 1150 منقذًا و70 كلب إنقاذ إلى تركيا في أعقاب الزلازل القوية التي هزت جنوب البلاد وشمال سوريا يوم الاثنين.

وكتب جانيز ليناركيتش على تويتر الثلاثاء: "الاتحاد الأوروبي متضامن للغاية".

تأتي وحدات الإنقاذ من 19 دولة أوروبية مختلفة بما في ذلك الجبل الأسود وألبانيا غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

هذا ويتم تنسيق نشر فرق الإنقاذ من خلال "آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي" التي يمكن من خلالها للدول المحتاجة طلب المساعدة الطارئة من الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى المشاركة في الخطة.

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