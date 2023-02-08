23 دولة أوروبية تشارك في إغاثة ضحايا الزلزال بتركيا

أعلن يانيز ليناريكتش مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، ارتفاع عدد الدول الأوروبية التي أرسلت فرق إغاثة إلى تركيا بسبب الزلازل إلى 23 دولة.

وأوضح ليناريكتش في تصريح صحفي، الأربعاء، أن 23 دولة من أوروبا اتخذت إجراءات لإرسال ما مجموعه 36 فريق بحث وإنقاذ وفرق طبية إلى تركيا ضمن آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الفرق تتكون من 1500 عنصر و100 كلب بحث وإنقاذ، فضلاً عن إرسال فرق حماية مدنية بالنسيق مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلن أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تركية تضررت من زلزال ولاية قهرمان مرعش.