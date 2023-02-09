الأمم المتحدة: جزء من المساعدة الطارئة سيصل الشمال السوري الخميس

أعلنت الأمم المتحدة أنها حصلت على ضمانات بأن جزءاً من المساعدات الطارئة "سيمرّ الخميس" عبر المعبر الحدودي الوحيد المفتوح بين تركيا وشمال غرب سوريا، باب الهوى، وفق ما جاء على لسان المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسن.

وقال بيدرسن في تصريحات للصحفيين في جنيف: "حصلنا على ضمانات بأنه يمكننا تمرير المساعدات الإنسانية الأولى" عبر معبر باب الهوى، داعياً إلى "عدم تسييس" المساعدات إلى السكان السوريين المتضررين بشدّة من جراء زلازل الاثنين.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أكد أمس أن بلاده تقدم الدعم اللازم لإيصال المساعدات المرسلة من دول أخرى إلى المتضررين من الزلزال في سوريا.

وبين تشاوش أوغلو، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة مساء الأربعاء، أن معبر "جيلوه غوزو" بولاية هطاي المقابل لـ"باب الهوى" السوري مفتوح في إطار التفويض الأممي الخاص بنقل المساعدات إلى سوريا.

وأشار إلى أن "تركيا تعمل على فتح معبرين حدوديين، في النقاط التي يسيطر عليها النظام السوري، لتسهيل إيصال مساعدات المجتمع الدولي إليها".