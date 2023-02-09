شركة الاتصالات الألمانية تعلن مجانية جميع المكالمات بين ألمانيا وتركيا وسوريا

أعلنت شركة دوتش تيليكوم Deutsche Telekom أن جميع المكالمات عبر شبكتها بين ألمانيا وتركيا وسوريا مجانية لمدة أسبوع كجزء من استجابتها للمساعدات في التعافي من أضرار الزلزال، مضيفة أن عملاء شركتي Telekom وCongstar في تركيا وسوريا سيكونون قادرين على إجراء مكالمات التجوال فيهما مجانًا.

ويعيش في ألمانيا أكثر من 3 ملايين من الأتراك، وفيها أكبر عدد من المغتربين الأتراك في العالم، وحوالي مليون لاجئ منذ الثورة السورية ضد بشار.

وقالت الشركة في بيان يوم الثلاثاء إن العرض يسري بأثر رجعي من منتصف ليل 6 فبراير حتى 15 فبراير مضيفة أنها ستتبرع بمليون يورو للمساعدة.

وقال الرئيس التنفيذي تيم هويتجز في بيان "الصور والتقارير التي تصلنا حاليا من تركيا وسوريا مقلقة ومحزنة للغاية".

وقال: "أفكارنا مع الضحايا وعائلاتهم".

الجالية الألمانية التركية:

في غضون ذلك، أطلقت المجتمعات التركية والكردية في ألمانيا حملات تبرع لإرسال الأموال والملابس الدافئة والبطانيات لضحايا الزلازل التي ضربت تركيا وشمال غرب سوريا.

بدأ المتطوعون في جمع المساعدات في برلين وفرانكفورت وميونيخ لآلاف الجرحى أو المشردين بعد تدمير منازلهم.

قام ليفنت تشوكور بتنسيق حملة مساعدة في صالة الملاكمة التي يديرها في ميونيخ.

"لم نتوقع كل هذه المعونات. هذا رائع. اعتقدنا أننا سنملأ شاحنتين ثم نرسلهما لكن الأمر لم يتوقف منذ 10 هذا الصباح."

وبينما كان يتحدث، كانت مجموعة من الناس تحمل صناديق تبرعات على شاحنات. ومن المقرر أن تغادر الدفعة الأولى إلى تركيا يوم الخميس.

تونكا قره قاش، عضو الجمعية الثقافية Tuerkisch-Deutscher Kreis، قال: "الجو بارد حاليًا في المناطق المتضررة ويحتاج الناس بشكل عاجل إلى البطانيات والملابس الدافئة والأحذية".

فاروق عقلان، ممثل الهلال الأحمر الكردي في ألمانيا، الذي أرسل بالفعل 250 ألف يورو (268 ألف دولار) إلى المناطق المتضررة، قال: "إننا نضع أنفسنا في العمل".

وتوجه الجالية التركية في ألمانيا المجتمع إلى أفضل الطرق للتبرع .

قال رئيس الجالية، جوكاي سوفو أوغلو: "إرسال الأموال أفضل من إرسال البضائع لأن الناس يعرفون أفضل ما يحتاجون إليه ويمكنهم استخدام المال لشراء حاجياتهم".