الناتو: نتضامن بقوة مع حليفتنا تركيا في مواجهة أثار الزلزال

أكد حلف شمال الأطلسي "الناتو"، تضامن دوله "القوي" مع تركيا في مواجهة آثار الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد فجر الاثنين الفائت.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، الاثنين، قبل انطلاق اجتماع وزراء دفاع الحلف المقرر يومي 14-15 فبراير/ شباط الجاري في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال ستولتنبرغ: "دول الناتو دعمت تركيا في مواجهة أثار الزلزال ونتضامن بقوة مع حليفتنا أنقرة".

وأشار إلى أن الدول الأعضاء في الناتو أرسلت العديد من عمال الإغاثة وفرق البحث والإنقاذ ورجال الإطفاء والعاملين في مجال الصحة وخبراء الزلازل إلى تركيا.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وبحسب آخر إحصائية أعلنت عنها إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ظهر الاثنين، بلغ عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا 31 ألفاً و643 شخصاً.