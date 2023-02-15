مجهولون يحرقون عمداً المساعدات التي تبرعت بها الجالية التركية في ألمانيا

تبحث الشرطة الألمانية عن اثنين من المشتبه بهم تعمدوا إشعال النار في التبرعات التي تم جمعها لضحايا الزلزالين اللذين ضربا تركيا وسوريا.

وأظهرت لقطات مصورة أحد المشتبه بهم وهو يضرم النيران بالعلم التركي ويلقيه على كومة المساعدات ما أدى إلى اشتعالها في حريق أخمده 40 من رجال الإطفاء في غضون ساعتين، بعد أن أتت النيران على جميع المساعدات التي جمعت وحولتها إلى رماد.

وفي تقريرها حول الحادث قالت الشرطة الألمانية: "ليلة الأحد، أضرم مجهولون النار عمداً في بضائع مخزنة في مبنى سوبر ماركت في شارع باهنهوفستراسي".

وقد حشد الأتراك في الشتات جهودهم لإرسال المساعدات اللازمة إلى تركيا لمساعدة الناجين من الزلزالين الكبيرين اللذين هزّا 10 ولايات جنوب شرق تركيا في 6 فبراير/شباط، وتسببا في مقتل أكثر من 35.000 شخص وإصابة أكثر من 80.000 آخرين.