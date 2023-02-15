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40 دولة تعلن دعم إنعاش المناطق المنكوبة جراء زلزال تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
لندن
نشر في 15.02.2023 21:57
منظر جوي للمباني المدمرة جراء الزلزال المدمر في قهرمان مرعش جنوبي تركيا، 14 فبراير/ شباط 2023 رويترز منظر جوي للمباني المدمرة جراء الزلزال المدمر في قهرمان مرعش جنوبي تركيا، 14 فبراير/ شباط 2023 (رويترز)

أعلن وزراء الطاقة في نحو 40 دولة تعهدهم بدعم إنعاش المناطق التي تضررت من الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا فجر السادس من فبراير/ شباط الجاري.

جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع مجلس الوزراء للوكالة الدولية للطاقة، الأربعاء، عبر تقنية الفيديو "كونفرانس".

وأعرب المجتمعون عن بالغ حزنهم لسقوط أعداد كبيرة من الضحايا جراء الزلزال المدمر.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وأمس الثلاثاء، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 35 ألفا و418.

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