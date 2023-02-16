أعرب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن شعوره بالفخر والاعتزاز لمشاركة فرق اليونان في عمليات البحث والإنقاذ بمناطق الزلزال في تركيا.

واغتنم المناسبة، في تصريحات صحفية، الخميس، بمنطقة كوزاني، غربي اليونان، للتعبير عن اعتقاده بأن الأجواء الإيجابية التي سادت العلاقات بين بلاده وتركيا، ستؤدي إلى تحسن في العلاقات الثنائية.

وتطرق إلى تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، بأن هناك احتمالات بتحسن العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى إمكانية حل الخلافات في إطار القانون الدولي.

وعبر عن ثقته بـ"الروابط العاطفية" التي أسستها كارثة الزلزال بين شعبي البلدين.

وتابع: "أؤمن بأن هذه الكارثة ستساهم في تحسين العلاقات التركية اليونانية."

وأكد ميتسوتاكيس على مواصلة اليونان تقديم الدعم والمساعدة لمنكوبي الزلزال في تركيا، مشدداً على أن اليونان ستقوم بما يقع على عاتقها فيما يخص إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الزلزال.

يُذكر أن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، زار تركيا قبل أيام وأجرى مع نظيره التركي جولة في بعض المناطق التي دمرها الزلزال.