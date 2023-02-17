العثور على شاحنة مهجورة بداخلها 18 جثة بالقرب من العاصمة البلغارية

عثرت الشرطة البلغارية على جثث 18 مهاجرا داخل شاحنة على بعد حوالي عشرين كلم من العاصمة صوفيا، وسط موجة هجرة غير مسبوقة منذ أزمة 2015.

وقالت وزارة الداخلية البلغارية اليوم: "حسب المعلومات الأولية، كانت الشاحنة تقل بشكل غير قانوني نحو أربعين مهاجرا يختبئون تحت رزم من الخشب". ولم تعرف أسباب وفاتهم حتى الآن لكن الفرضية الأولى تستبعد تعرض الشاحنة لحادث.

وأبلغ سكان الشرطة بوجود شاحنة مهجورة قرب قرية لوكورسكو على بعد عشرين كيلومترا من العاصمة صوفيا.

وقالت الوزارة إنه يجري البحث عن المهربين الذين فروا بينما نقل جرحى إلى المستشفى.

وشهدت بلغاريا التي تعد بوابة لدخول الاتحاد الأوروبي، ارتفاعا في عدد المهاجرين السريين على أراضيها بالرغم من وجود سياج من الأسلاك الشائكة على طول حدودها الممتدة 234 كيلومترا مع تركيا.

وتذكر هذه المأساة بالعثور على جثث 39 فيتناميًا عام 2019 في شاحنة مبردة بالقرب من لندن.

وشهدت النمسا مأساة مماثلة أيضاً عام 2019، حين عثرت الشرطة على شاحنة مبردة مهجورة على جانب طريق سريعة في بارندورف بالقرب من الحدود المجرية وفيها جثث 71 مهاجرا في حالة تحلل لرجال ونساء وأطفال.