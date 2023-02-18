ماكرون: مستعدون لصراع "طويل الأمد" في أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده مستعدة لـ "نزاع طويل الأمد" في أوكرانيا.

وأضاف ماكرون، في كلمة ألقاها في مؤتمر ميونيخ للأمن، أن "روسيا أصبحت قوة عدم استقرار وفوضى، ويجب أن تفشل مشاريعها في أوكرانيا".

وأردف ماكرون: إن "ساعة الحوار لم تأت بعد مع روسيا، منذ أن قررت الأخيرة تكثيف الحرب".

كما حث الرئيس الفرنسي على تكثيف الدعم الغربي لأوكرانيا، داعياً الدول الأوروبية على زيادة الاستثمار في الدفاع الذي يعتبره مفتاح الحفاظ على السلام في القارة.

كما أعرب ماكرون عن خطته لتنظيم مؤتمر بالعاصمة الفرنسية باريس بشأن الدفاع الجوي لأوروبا بحلول نهاية عام 2023.

وأكد أن "بلاده مستعدة لنزاع طويل الأمد في أوكرانيا، وبالتالي يجب على أوروبا إنشاء إطار عمل يمنع الأزمات، في القارة".

واختتم ماكرون حديثه قائلاً إن أوروبا يجب أن تظل قوية على المدى القصير، وأن تبدأ في تهيئة الظروف للسلام اعتبارا من الآن.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.