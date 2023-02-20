أثينا تدعو الاتحاد الأوروبي لدعم أنقرة

دعا وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، دول الاتحاد الأوروبي إلى وجوب تقديم الدعم لتركيا.

وأوضح ديندياس، في تصريح للصحفيين، قبيل مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الاثنين أنه سيطلع نظرائه الأوروبيين على نتائج زيارته الأخيرة إلى تركيا، ويعرض عليهم كيفية الوقوف إلى جانب المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.

وتابع قائلاً: "إنني حزين لأول مرة نرى كارثة بهذا الحجم (الزلزال)، وهناك حاجة لدعم كبير جداً".

يذكر أن ديندياس أجرى زيارة إلى ولايتي هطاي وأضنة عقب تعرضهما لزلزال في السادس من فبراير/ شباط الجاري.

وأمس الأحد، أعلنت اليونان إرسال مساعدات إنسانية جديدة على متن 46 شاحنة إلى المناطق المتضررة من كارثة الزلزال جنوبي تركيا.

وفي 15 فيراير، أرسلت اليونان القسم الأول من المساعدات، التي جمعها الشعب اليوناني لضحايا الزلزال في تركيا إلى ميناء إسكندرون جنوبي تركيا.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وظهر الاثنين، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوبي البلاد إلى 41 ألفًا و156 شخصاً.