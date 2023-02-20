الاتحاد الأوروبي: 16 مارس موعد عقد مؤتمر المانحين لتركيا وسوريا

أعلن الاتحاد الأوروبي عقد مؤتمر المانحين من أجل متضرري الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، في 16 مارس/ آذار القادم.

جاء ذلك في تصريحات، الاثنين، لوزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، قبيل اجتماع مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد.

وأشار بيلستروم إلى أنّ مؤتمر المانحين سيعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية.

وقال: "ننتظر مشاركة رفيعة المستوى في هذا المؤتمر، ونأمل جمع مبالغ كبيرة من أجل أن نقدم ما بوسعنا للشعبين السوري والتركي".

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، تبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.