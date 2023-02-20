بايدن يعلن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا بـ 500 مليون دولار

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارة غير معلنة، يجريها إلى العاصمة كييف عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "التزمنا بتقديم نحو 700 دبابة وآلاف الآليات المدرعة و1000 نظام مدفعي وأكثر من مليوني طلقة مدفعية وأكثر من 50 نظام إطلاق صاروخي متقدم وأنظمة مضادة للسفن والدفاع الجوي. وكل ذلك للدفاع عن أوكرانيا".

وأوضح أن حزمة المساعدات تشمل أيضاً ذخيرة مدفعية لراجمات صواريخ هيمارس ومدافع هاوتزر، بالإضافة إلى أنظمة صاروخية مضادة للدبابات من طراز جافلين ورادارات مراقبة.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن واشنطن ستعلن في وقت لاحق هذا الأسبوع عن عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل شركات وأفرادا يحاولون التهرب من العقوبات المفروضة على موسكو.

وذكر أن وجوده في كييف يدل على دعم الولايات المتحدة لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها.