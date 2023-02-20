فنلندا: ننتظر من أنقرة التحرك بشأن عضويتنا في "الناتو"

قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، إن بلاده تنتظر تحرك أنقرة فيما يخص عضويتها في حلف شمال الأطلسي.

وأوضح هافيستو، في تصريح للصحفيين قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، الاثنين، أن فنلندا تلقت رسائل إيجابية بخصوص عضويتها في الناتو من الجانب التركي.

وأضاف أن تركيا والمجر لم تصادقا حتى الآن على عضوية فنلندا في الناتو، معرباً عن أمله في مصادقة هاتين الدولتين على ملف العضوية.

وتابع قائلاً: "وزير الخارجية الأمريكي يزور تركيا اليوم، وأنا واثق بأن بلينكن سيبعث رسائل مفادها بأن الإسراع في المصادقة على عضوية فنلندا والسويد سيكون مفيداً جداً".

والخميس، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ في أنقرة، إن تركيا يمكنها أن تقيّم ملف انضمام فنلندا إلى "الناتو" بمعزل عن ملف السويد.

وفي 28 يونيو/ حزيران 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.