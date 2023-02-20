مساعدات يونانية جديدة لضحايا زلزال تركيا

أعلنت اليونان، الأحد، إرسال مساعدات إنسانية جديدة إلى المناطق المتضررة من كارثة الزلزال جنوبي تركيا.

وذكرت وكالة الأناضول أن المساعدات انطلقت من ملعب السلام والصداقة بمدينة بيرايوس اليونانية.

وحملت المساعدات على 46 شاحنة في إطار حملة نسقتها رئاسة إقليم أتيكا، الذي يضم العاصمة أثينا.

وتتضمن المساعدات آلاف الأغطية و7.5 أطنان من الأدوية و2.5 طناً من المستلزمات الطبية.

والخميس، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إن بلاده ستبذل قصارى جهدها للتخفيف من معاناة تركيا جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد؟

وفي 12 فبراير/ شباط الجاري، زار ديندياس المناطق المتضررة من الزلزال في ولاية هطاي جنوبي تركيا، وقال وزير الخارجية التركي إن زيارته تعكس تضامن اليونان وشعبها مع تركيا.

وفي 15 فيراير، أرسلت اليونان القسم الأول من مواد المساعدات التي جمعها الشعب اليوناني لضحايا الزلزال في تركيا إلى ميناء إسكندرون جنوبي تركيا.

وفي 6 فبراير، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، تبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والأحد، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الأحد، ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوبي البلاد إلى 40 ألفاً و689 شخصاً.