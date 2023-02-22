تلميذ يطعن أستاذته حتى الموت في جنوب فرنسا

تعرضت معلمة في مدرسة في سان جان دو لوز في إقليم الباسك جنوب غرب فرنسا للطعن الأربعاء، على يد تلميذ توفيت على إثرها وفق ما أفادت النيابة العامة.

وأوضح المدعي العام جيروم بورييه: "أؤكد حصول هجوم بسكين وأن الضحية فارقت الحياة".

وأوقف التلميذ على ما أفادت فرق الاسعاف.

ووقع الحادث في مدرسة سان توما داكين التكميلية والثانوية في سان جان دو لوز.

وجاء على موقع "أكتور.فر" الإخباري في إقليم الباسك الذي أورد النبأ أولا أن الضحية في الخمسينات من عمرها وكان قلبها قد توقف لدى وصول فرق الإسعاف الذي لم يوفقوا في إنعاشها.

وذكرت صحيفة "سود ويست" أن الضحية مدرسة لغة إسبانية كانت تعطي درسا في الصف الأول الثانوي. ويبدو أن المهاجم دخل قاعة الصف مسلحا بسكين واعتدى على المعلمة.

في 13 أيلول/سبتمبر 2022، طعن تلميذ في الخامسة عشرة في العنق معلمة في مدرسة ثانوية في نورماندي في شمال فرنسا. وخرجت الضحية البالغة 63 عاما من المستشفى بعدما أيام عدة. وقد وجهت التهمة ألى التلميذ في نهاية أيلول/سبتمبر وأوقف في مستشفى متخصص.