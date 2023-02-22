رئيس ميليشيا فاغنر يتهم قائد الأركان ووزير الدفاع الروسيين "بالخيانة"

في دعوة غير مسبوقة تعكس مدى التوتر بين مرتزقة فاغنر وهيئة الأركان العامة الروسية، دعا رئيس المجموعة الروسَ للضغط على قيادة الجيش لكي يزوّد مقاتليه بالذخيرة.

وقال يفغيني بريغوجين في تسجيل صوتي نشره جهاز فاغنر الإعلامي "إذا قال كل روسي... ببساطة: أعطوا قذائف لفاغنر، وهو ما بدأ يحدث على شبكات التواصل الاجتماعي، سيكون وقع ذلك كبيرًا جدًا".

وهذا نداء غير مسبوق في روسيا حيث تقمع بقسوة الانتقادات حتى الفردية للكرملين أو الجيش.

ويتهم بريغوجين منذ أيام عدة هيئة الأركان الروسية بعدم توفير الذخيرة إلى عناصره المنتشرين في الخطوط الأمامية على خط الجبهة في المعركة للسيطرة على مدينة باخموت في شرق أوكرانيا.

وقال بريغوجين حاملاً على هيئة الأركان "في حال قال السائق لصاحب العمل بإعطاء قذائف لفاغنر، في حال قالت مضيفة الطيران عند صعود الركاب إلى الطائرة بضرورة إعطاء قذائف إلى فاغنر (..) لو قال مقدم البرامج مباشرة على الهواء بإعطاء قذائف لفاغنر، سنحطمهم وسنرغمهم على التوقف عن القيام بأشياء تافهة".

وأضاف "سنرغمهم على إعطائنا ذخائر. الذخائر موجودة لكن على سياسيين وصوليين وأوغاد أن يوقعوا عليها" ليصار إلى تسليمها إلينا.

وتشكل تصريحات بريغوجين تصعيدا جديدا في التوتر القائم بين مجموعة فاغنر والجيش الروسي.

وبرز هذا التوتر بشكل متنام في الأسابيع الأخيرة في وقت تحاول فيه القوات الروسية السيطرة على باخموت فيما يعلن الجيش ومجموعة فاغنر تحقيق تقدم في تصريحات متناقضة أحيانا.

وكان بريغوجين اتهم الثلاثاء قائد الأركان الروسي فاليري غيراسيموف ووزير الدفاع سيرغي شويغو وهما شخصيتان بارزتان في إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب "خيانة" لعدم تسليم الذخائر التي تطالب بها فاغنر.

وردت وزارة الدفاع الروسية مساء الثلاثاء مصدرة بيانا يفصل كميات الذخيرة التي قدمت إلى "أفواج المتطوعين الهجومية" وهو الاسم الذي يبدو أن الجيش يطلقه على مرتزقة فاغنر.

ورفض الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على هذا النزاع.

في روسيا يواجه المتهمون بانتقاد الجيش الروسي احتمال الحكم عليهم بالسجن 15 عاما. وقد سجن معارضون عدة بموجب هذا القانون.