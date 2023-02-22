طلبات اللجوء إلى أوروبا للعام 2022 تسجل زيادة بنسبة 50 بالمائة مقارنة بعام 2021

أظهرت بيانات أوروبية رسمية نشرت اليوم الأربعاء أن نحو مليون شخص تقدموا بطلبات للحصول على حماية دولية في دول الاتحاد الأوروبي عام 2022 المنصرم.

بذلك يرتفع عدد طلبات اللجوء في أوروبا إلى مستوى غير مسبوق منذ أزمة اللاجئين بين عامي 2015-2016.

وذكر المكتب الأوروبي لدعم اللجوء أن 966 ألف طلب لجوء قدمت في دول الاتحاد الـ 27، وكذلك في النرويج وسويسرا العام الماضي، بزيادة 50 بالمائة مقارنة بعام 2021.

لا يشمل هذا العدد أكثر من أربعة ملايين لاجئ أوكراني حصلوا على حماية مؤقتة في دول الاتحاد ضمن آلية خاصة تم تفعيلها لتجنب انهيار أنظمة اللجوء المكتظة بالفعل.

وربط المكتب هذه الزيادة بالاستمرار في تخفيف قيود السفر المرتبطة بفيروس كورونا، وزيادة انعدام الأمن الغذائي، والصراعات في مناطق كثيرة من العالم.

وقد دخل معظم طالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي جوا بشكل قانوني وبتأشيرات سفر، فيما عبر بعضهم الحدود البرية والبحرية للاتحاد دون إذن، خاصة عبر دول غرب البلقان والبحر المتوسط.

وبعد مرور أكثر من عقد على الحرب والانهيار الاقتصادي في بلدهم، استمر السوريون في احتلال المرتبة الأولى بين طالبي اللجوء في أوروبا بعد أن تقدموا بأكثر من 130 ألف طلب.

ويحتل المركز الثاني الأفغان الذين فروا من الأزمات الأمنية والإنسانية والمالية المتصاعدة التي أعقبت استيلاء حركة طالبان على السلطة في أغسطس/ آب 2021، حيث تقدموا بـ 129 ألف طلب لجوء.

وفي المرتبة الثالثة جاءت الطلبات القادمة من تركيا، التي تضاعفت وبات عددها 55 ألف طلب.