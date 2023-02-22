مصرع قرابة 6 آلاف مهاجر غير نظامي خلال 2022

كشف تقرير للأمم المتحدة، الأربعاء، مصرع نحو 6 آلاف مهاجر غير نظامي أثناء محاولتهم الحصول على "حياة أفضل" في بلدان أخرى، خلال عام 2022.

وذكر تقرير المنظمة الدولية للهجرة، أن "ما لا يقل عن 5 آلاف و909 مهاجرين غير نظاميين لقوا حتفهم خلال العام الماضي، بينهم 2406 مهاجرين فقدوا حياتهم أثناء محاولة العبور في البحر الأبيض المتوسط ، وفي الأمريكتين توفي 1318 مهاجرا".

وأضاف أن نحو ألف مهاجر غير نظامي لقوا حتفهم خلال رحلة البحث عن "حياة أفضل" داخل إفريقيا، بينما توفى 157 شخصا في أوروبا، و93 أخرين في غرب آسيا.

وفي السياق، أشارت المنظمة الأممية أنه تم تسجيل وفاة 53 ألفا و568 مهاجرا غير نظامي على طرق الهجرة خارج بلدانهم الأم، منذ عام 2014.

وأوضحت أن البحر المتوسط شهد خلال الفترة المذكورة (9 سنوات) مصرع ما لا يقل عن 20 ألفا و419 مهاجر غير نظامي، واصفة ذلك الطريق بأنه "الأكثر دموية".

وفي السياق، قالت المنظمة إن "الموت غرقا" بشكل عام كان السبب "الأكثر شيوعا" لوفاة المهاجرين غير النظاميين خلال الفترة المذكورة، بعدد بلغ نحو 21 ألفا و156 في مناطق مختلفة بالعالم.

وأشار التقرير إلى عدم العثور على رفات 22 ألفا و919 شخصا فقدوا حياتهم أثناء الهجرة منذ عام 2014.