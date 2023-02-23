السويد تبدي استعدادها إرسال دبابات "ليوبارد2" إلى أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع السويدي بال جونسون، الخميس، استعداد بلاده إرسال دبابات من طراز "ليوبارد2" إلى أوكرانيا.

وقال جونسون، في تصريحات لوكالة أنباء "تي تي" الحكومية، إن بلاده منفتحة لإرسال بعض دباباتها من طراز " ليوبارد2" إلى أوكرانيا، موضحاً أن السويد على "اتصال وثيق مع ألمانيا"، بهذا الخصوص.

وأضاف وزير الدفاع السويدي أن بلاده تستعد أيضاً لإرسال منظومة "آرتشر" الدفاعية المتقدمة إلى أوكرانيا.

وبذلك تنضم السويد إلى عدد من الدول الغربية التي سبق أن أعلنت عزمها إرسال دبابات من نفس الطراز إلى أوكرانيا لاستخدامها في مواجهة روسيا، ومن بين تلك الدول، ألمانيا وإسبانيا وبولندا وكندا.

وتتميز دبابات "ليوبارد2" الألمانية الصنع بمنحها حماية شاملة لطاقمها من التهديدات مثل العبوات الناسفة أو الألغام أو النيران المضادة للدبابات.

فضلاً عن احتوائها على أنظمة تبريد بمقصورة الطاقم، ومولد طاقة إضافي، وهاتف يسمح للطاقم بالاتصال الخارجي.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".