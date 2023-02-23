حكم في ألمانيا بالسجن المؤبد على سوري "ارتكب جرائم حرب" في دمشق

حكمت محكمة ألمانية، الخميس، على سوري بالسجن مدى الحياة "لارتكابه جرائم حرب في سوريا" عام 2014.

وأدانت المحكمة السوري موفق د. (55 عاماً) بأربع تهم قتل وتهمتي محاولة قتل على خلفية إطلاقه قنبلة يدوية على مجموعة من المدنيين عمداً.

وقضت محكمة برلين العليا بوجود أدلة كافية لإثبات أن "موفق نفذ الهجوم عام 2014 في مخيم اليرموك للاجئين قرب العاصمة السورية دمشق"، بحسب وكالة الأناضول.

وكان المخيم حينها تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة، وحاصرته قوات النظام السوري.

و"قتل أربعة مدنيين على الأقل في هجوم بقنابل يدوية، إلا أن العدد الفعلي قد يكون أعلى"، على حد قول القاضي.

واستبعدت محكمة برلين أي إفراج مشروط قبل أن يقضي موفق 15 عاماً (متوسط مدة الحياة في ألمانيا) "بسبب الخطورة الاستثنائية للجرائم" التي ارتكبها.

وقُبض على المتهم في برلين عام 2021، بعد سنوات قليلة من وصوله إلى ألمانيا كلاجئ.

ومنذ عام 2011، تشهد سوريا حرباً بدأت إثر تعامل نظام بشار الأسد بقوة مع ثورة شعبية خرجت ضده في 15 مارس/ آذار من العام ذاته، ما دفع ملايين الأشخاص للنزوح واللجوء إلى الدول المجاورة.