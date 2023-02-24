بولندا تعد بإرسال المزيد من الدبابات إلى أوكرانيا في القريب العاجل

أعلنت بولندا أنها سترسل المزيد من الدبابات إلى أوكرانيا "في غضون أيام قليلة"، بعدما أن أعلنت تسليمها أربع دبابات من طراز ليوبارد 2 ألمانية الصنع.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي من كييف الجمعة لصحافيين "تمكنا من نقل دباباتنا بفترة وجيزة... وأيضاً في غضون أيام قليلة سنسلّم دبابات من طراز بي تي-91 جيدة جداً... وستصل 60 دبابة إلى أوكرانيا".

وتحدث رئيس الوزراء البولندي بعد لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، تزامناً مع مرور عام على بدء الاجتياح الروسي.

وقال لصحافيين "جئت إلى هنا اليوم ليس فقط لتقديم كلمات الدعم ولكن أيضًا مع العلم بأن علينا الرد بقوة على العدوان الهمجي".

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في وقت سابق الجمعة "اليوم، دبابات ليوبارد البولندية باتت موجودة في أوكرانيا".

وأوضح مورافيتسكي أن بلاده سلمت أربع دبابات ألمانية الصنع لأوكرانيا.

وكانت بولندا أول دولة عرضت إرسال دبابات من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا وانتقدت بشدة تردد برلين قبل موافقتها على إرسال دباباتها الحديثة إلى كييف.

وأعلن مورافيتسكي من كييف أيضًا أن وارسو مستعدة لتدريب الأوكرانيين على طائرات مقاتلة من طراز إف -16 في بولندا.

وقال للصحافيين "أشدد على أنه يجب أن يتم الاتفاق دائماً على ذلك بين الحلفاء، لكن بولندا مستعدة لإجراء مثل هذا التدريب".

تعد بولندا من أقوى الداعمين لكييف منذ الاجتياح الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، وقد حثت حلفاءها في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي على زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

إلى ذلك وضع مورافيتسكي إكليلًا من الزهور على نصب تكريمي لضحايا العملية العسكرية في كييف برفقة رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال.

وعززت بولندا مشترياتها من الأسلحة، ورفعت ميزانيتها العسكرية هذا العام إلى أكثر من أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. كما تستضيف البلاد أكثر من مليون لاجئ أوكراني.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، زار الرئيس الأميركي جو بايدن وارسو بعد زيارة مفاجئة إلى كييف، والتقى في بولندا زعماء تسع دول من الجانب الشرقي لحلف شمال الأطلسي.