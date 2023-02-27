الأتحاد الأوروبي يبذل "جهداً غير مسبوق" لتنظيم مؤتمر المانحين لمتضرري الزلزال في تركيا

يهدف مؤتمر المانحين لمساعدة تركيا وسوريا في إعادة الإعمار الذي سيعقد في 16 مارس/آذار المقبل، لأن يكون "جهدا غير مسبوق" من المجتمع الدولي، وسط حرص الاتحاد الأوروبي على مساعدة أنقرة بعد الزلزال.

جاء ذلك خلال لقاء أجرته الأناضول مع مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، ووزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية نيابة عن السويد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي جوهان فورسيل.

وأعرب المسؤولان الأوروبيان، أثناء زيارة للعاصمة التركية أنقرة، الأربعاء، تضامناً مع تركيا حكومة وشعبا، مقدمين التعازي في ضحايا الزلزال المدمر.

وكان وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، قد أعلن في 20 فبراير/شباط، أن مؤتمر المانحين لمساعدة تركيا وسوريا في إعادة الإعمار "سيعقد في 16 مارس/آذار المقبل".

** تضامن أوروبي

وقال فارهيلي، إن "حجم ضرر الزلزالين القويين أكبر بكثير مما يمكن أن يقرأه المرء بالصحافة، وجئنا هنا (أنقرة) اليوم لنعبر عن تعاطفنا مع الضحايا، وتقديم تعازينا لمن فقدوا أحبائهم، وللتأكيد أننا نقف إلى جانب تركيا وشعبها".

ونوه إلى أن المجلس الأوروبي وجه "رسالة تضامن واضحة" مع تركيا في جلسته التي عقدت في 9 فبراير/شباط، ما "يُظهر مدى حرص الاتحاد على مساعدة تركيا".

وأكد فارهيلي أن زلزالا كالذي حدث في تركيا "لم يحدث في أي مكان في العالم خلال جيله (بين 20 و30 عاما)".

وعن التقييم النهائي والتقريبي لحجم الخسائر التي سببها الزلزال، أوضح: "سيكون متاحا في تقرير خلال أسابيع"، مشيرا إلى أن "نتائج هذا التقرير أساسية قبل تنظيم مؤتمر المانحين".

وشدد على أن المؤتمر المنتظر "سيكون جهدا غير مسبوق من المجتمع الدولي، للمساعدة والمشاركة بشكل كبير في عملية إعادة الإعمار".

وفي سبيل ذلك، "نتواصل مع شركائنا من المؤسسات المالية الدولية لحشد جهودهم، كما نتواصل مع مصرفنا (بنك الاستثمار الأوروبي) لحثه على المساعدة"، وفق فارهيلي.

وختم حديثه بقوله: "الوضع يتطلب جهدا عالميا، وسيكون الاتحاد الأوروبي فعالا في هذا الشأن، نحن نتشارك مع تركيا نفس المنطقة، لذا يجب أن نكون موجودين في المقدمة".

** تمويل ضخم

بدوره، قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، إن "بلاده (السويد) اتخذت المبادرة لترتيب المؤتمر بعد رصد الاحتياجات الهائلة لتركيا، سواء على المدى الطويل أو القصير، للتعافي من هذه الأزمة".

وأضاف جوهان فورسيل: "سنقوم بترتيب مؤتمر المانحين مع المفوضية الأوروبية"، مشيرا إلى إعلان للمفوضية في وقت سابق "أنها يمكن أن توفر قدرا كبيرا من التمويل".

وتابع: "نرحب بما أعلنته المفوضية بصفتي رئيسا لمجلس الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه، هناك العديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك السويد، تبحث أيضا على المستوى الثنائي تزويد تركيا بتمويل كبير".

وشدد على "أهمية العمل على تضمين، ليس فقط الدول الأعضاء في هذه العملية، ولكن أيضا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الخليج، علاوة على تشجيع الاستثمار الأجنبي ومساهمات رجال الأعمال".

واستدرك: "رغم وجود اهتمام كبير بين العديد من الشركات السويدية للمشاركة في هذه العملية، فهناك حاجة للشركات الأوروبية من أجل تكثيف الاستثمار في تركيا".

وعن دعوة وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو لإصلاح منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) لتطوير التعاون في الكوارث الطبيعية، قال فورسيل: "نبحث جميع السبل الممكنة لمساعدة تركيا في هذه الفترة الصعبة".

وختم حديثه للأناضول: "ما يمكنني قوله، هو أننا لاحظنا وجود دعم أوروبي قوي لتركيا، لأن الجميع شاهد الصور المروعة لآثار الزلازل على شاشات التلفزيون".