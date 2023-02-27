الإضرابات تشل الحركة في مطارين غربي ألمانيا

عمت الإضرابات العمالية اليوم الاثنين ولاية شمال الراين-وستفاليا في أقصى غرب ألمانيا، وتسببت بإلغاء جميع الرحلات الجوية تقريبا أو تحويل مسارها في مطار كولونيا-بون الألماني، وكذلك إلغاء معظم رحلات مطار دوسلدورف القريب.

كما أثرت الإضرابات أيضا على حركة النقل المحلي، ومؤسسات حضانات الأطفال، في المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في ألمانيا.

أفادت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية (د ب أ) بأن إدارة مطار كولونيا-بون قالت إن جميع الرحلات الجوية الـ 136 المخطط لها اليوم، باستثناء رحلتين، لن تغادر.

وفي دوسلدورف، من المتوقع تسيير 89 رحلة فقط من أصل 330 رحلة مخطط لها اليوم، مع إلغاء معظم الرحلات المتبقية.

يأتي "الإضراب التحذيري" ليوم واحد من قبل موظفي أمن المطار وسط محادثات شاقة حول الأجور.

من المقرر أن يؤثر إلغاء الرحلات على حركة الحافلات والترام في أجزاء من ولاية شمال الراين-وستفاليا في أقصى غرب البلاد، بالإضافة لمراكز الرعاية النهارية للأطفال، وغير ذلك من الخدمات.

تسعى نقابات إلى زيادة رواتبها بنسبة 10.5 بالمائة، بينما عرض أرباب العمل حتى الآن زيادة إجمالية قدرها 5 بالمائة على مرحلتين، ومدفوعات لمرة واحدة تبلغ 2500 يورو (2630 دولار) لكل موظف، وهو ما رفضته النقابات واعتبرته غير كاف.