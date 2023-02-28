انطلاق مناورات "الناتو" البحرية في إيطاليا بمشاركة تركيا

بدأت في جزيرة صقلية الإيطالية، الاثنين، مناورات بحرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" تحت مسمى "Dynamic Manta-2023"، بمشاركة 9 دول بينها تركيا.

وتجري المناورات في المياه الإقليمية والدولية للجزيرة، وتستمر حتى 10 مارس/ آذار المقبل، حسب بيان صادر عن قيادة القوات البحرية في الحلف.

ويشارك في المناورات إلى جانب تركيا، كل من كندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.



وأكد البيان أن المناورات تهدف إلى تعزيز التعاون بين الأطراف المشاركة فيما يخص الحروب البحرية، وتقديم دورات في ظروف الحرب القاسية.

وتشارك تركيا في المناورات بفرقاطة وغواصة.