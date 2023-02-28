موسيقيان عالميان: قررنا التبرع بريع حفلنا لصالح ضحايا زلزال تركيا

أعلن موسيقيان عالميان عزمهما إحياء حفل موسيقي في أوركسترا برلين غدا الأربعاء، لصالح ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا في السادس من فيراير/شباط الجاري.

وفي حديث صحفي لهما، اليوم الثلاثاء، أعرب "بينيديكت كلوكنر" عازف التشيلّو و"آنا فيدوروفا" عازفة بيانو، عن رغبتهما في المساهمة في دعم ضحايا الزلزال عبر حفل موسيقي في برلين.

وأشار الموسيقيان أنهما ترددا كثيراً إلى المسارح التركية، كما تحدثا عن علاقاتهما القوية بتركيا.

وقال كلوكنر: "صدمنا بنبأ الكارثة الرهيبة التي حدثت في تركيا. نشعر أن لنا روابط عميقة مع منكوبي الزلزال".

وتابع: "نحب تركيا كثيرا ولدينا العديد من الأصدقاء المقربين هناك".

وأكد أنه يرغب في المساهمة بدعم منكوبي الزلزال عبر الحفل الذي سيقام غدا الأربعاء في أوركسترا برلين في ألمانيا.