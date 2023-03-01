فنلندا تفتح تحقيقا في استفزاز لأنصار "بي كي كي" الإرهابي

فتحت الشرطة الفنلندية تحقيقاً في استفزاز نظمه أنصار تنظيم "بي كي كي" الإرهابي قرب السفارة التركية في العاصمة هلسنكي الأحد الماضي.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن السفارة التركية في هلسنكي، الأربعاء، أكدت فيه أنها طلبت تقريراً مفصلاً من السلطات الأمنية بهذا الصدد.

وبحسب وسائل إعلام فنلندية، أقدم أنصار "بي كي كي" الإرهابي في 26 فبراير/ شباط الماضي على إحراق "رسمة" زعموا أنها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرب سفارة أنقرة في هلسنكي.

وأشارت إلى أن تعداد مجموعة مناصري التنظيم الإرهابي كان نحو 20 شخصاً ملثماً، وأن قوات الأمن المنتظرة قرب السفارة تدخلت لمنعهم.

وأوقفت الشرطة 4 أشخاص من المجموعة بينهم اثنان يحملون الجنسية الفنلندية وأجنبيان، بتهمة مقاومة موظف رسمي والإساءة له، قبل إطلاق سراحهم لاحقاً.

ويأتي ذلك قبل أيام من عقد الاجتماع الثالث للآلية الثلاثية المشتركة بين تركيا والسويد وفنلندا، المقرر يوم التاسع من مارس/ آذار المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل، لمتابعة مدى تطبيق السويد وفنلندا لبنود المذكرة الثلاثية المبرمة على هامش قمة مدريد، بشأن ملف انضمام البلدين إلى "الناتو".