إعلام يوناني: ارتفاع حصيلة قتلى تصادم القطارين إلى 42

قال التلفزيون اليوناني الرسمي إن عدد قتلى حادث تصادم القطارين شمالي البلاد ارتفع إلى 42 شخصا، مشيرا إلى تواصل علاج 57 مصابا في المستشفيات بينهم 6 حالتهم حرجة.

وأشار أن بعض أقارب المفقودين في الحادث قدموا عينات من حمضهم النووي للتعرف على أقاربهم بسبب صعوبة التعرف على هوية بعض الجثث بسبب اندلاع حريق خلال الحادث.

وأعلنت الحكومة اليونانية الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام بعد حادث القطار الأكثر دموية في تاريخ البلاد.

وكانت السلطات اليونانية قد أعلنت صباح الأربعاء مصرع 36 شخصا وإصابة العشرات، إثر حادث تصادم قطارين أحدهما للركاب وآخر للبضائع بمنطقة تيمبي شمال مدينة لاريسا.

وووفق تقارير إعلامية، القطار كان في طريقه من العاصمة أثينا إلى مدينة تسالونيكي، وعلى متنه 250 راكبا.