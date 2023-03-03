استطلاع رأي.. شعبية ماكرون هي الأدنى منذ 3 سنوات

في استطلاع رأي جديد أجرته شركة الأبحاث والاستشارات "إيسبوس"، أظهرت نتائجه تراجع شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات.

ونشرت نتائج الاستطلاع صحيفة "لوبوان"، الأربعاء الماضي، كاشفة أن أسباب تراجع الشعبية تعود إلى الاحتجاجات التي رافقت خطة إصلاح نظام التقاعد المثيرة للجدل، وفق استطلاع الرأي.

كما تراجعت شعبية رئيسة الوزراء إليزابيث بورن بمقدار 7 نقاط، إذ انخفضت إلى 27 بالمئة.

وتصر الحكومة الفرنسية على عدم التراجع عن رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.

وترفض النقابات بالإجماع والقسم الأكبر من قوى المعارضة وغالبية كبرى من الفرنسيين، بحسب استطلاعات الرأي، البند الأساسي في هذا الإصلاح والقاضي بإرجاء سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.