أول رئيسة بلدية هولندية من أصول تركية: مع الاندماج ومحاربة التمييز العنصري

أجرت وكالة الأناضول حواراً مع "حوري شاهين"، أول رئيسة بلدية من أصول تركية في هولندا، وتحدثت عن تجربتها في إدارة بلدية "رايسفايك" غربي البلاد.

تولت شاهين منصبها في 12 ديسمبر/كانون الأول 2022، وقالت إن "نشوء الفرد مع ثقافتين مختلفتين يتيح له منظورين مختلفين لحل المشكلات".

وفيما عبّرت عن سعادتها وافتخارها بأن تصبح أول هولندية من أصول تركية تتولى منصب رئيس بلدية، أوضحت أن هذا الأمر طبيعي لأنها ولدت ونشأت في هولندا، لكنها في الوقت ذاته مهمة هامة جدًا وجميلة.

* مسيرة نجاح

ولدت حوري شاهين في مدينة ديفينتر شرق هولندا عام 1975، لأسرة مهاجرة من مدينة أضنة جنوبي تركيا.

وبعد أن أكملت دراستها في مدارس وجامعات هولندا، دخلت شاهين المعترك السياسي سنة 2002.

تقلدت العديد من المناصب، أبرزها عضوة في المجلس البلدي، وعضوة مجلس المقاطعة، ونائبة أمين مجلس الدولة الهولندي، وصولاً إلى منصب رئيسة بلدية رايسفايك Rijswijk.

* مزايا الأصول الأجنبية

تقول شاهين إن "الأشخاص من أصول عرقية مختلفة يعيشون في هولندا وهم يحملون ثقافتين مختلفتين وأن لذلك بعض المزايا".

وأضافت: "يمكنني التواصل بسهولة أكبر مع الأشخاص من أصول عرقية مختلفة، ويمكنني فهم الثقافات الأخرى بسرعة وسهولة أكبر كوني نشأت في ثقافتين مختلفتين".

وذكرت أن ذلك يسمح لها "النظر بمنظورين مختلفين لحل مشكلة ما"، وأعربت عن اعتقادها بأنه "امتياز مهم للغاية"، وتقول: "لطالما نظرت بإيجابية على أن يكون المرء من أصول عرقية أجنبية".

وأشارت إلى أن المحيط الذي تعيش فيه دفعها للدخول إلى المعترك السياسي في هولندا، مؤكدة أن القرارات السياسية يمكن أن تؤثر كثيرًا على حياة الناس.

وتحدثت عن هدفين تسعى لتحقيقهما خلال تولّيها منصب رئيس بلدية رايسفايك، الهدف الأول يتمثل بالعمل على تبديد الشكوك المتزايدة حول الثقة بالحكومة والديمقراطية في هولندا.

أما "الهدف الثاني فيتمثل بـوضع استراتيجية جديدة تستجيب إلى الحاجة المتزايدة للسكن في رايسفايك بسبب النمو السريع للمدينة"، وفق تصريحها.

* محاربة التمييز العنصري

وضمن جهود الاندماج ومحاربة التمييز، أشارت شاهين إلى وجود مركز داخل البلدية لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري.

وأضافت: "نظرًا لوجود العديد من الأعراق في هولندا، علينا دائمًا العمل لتجنب أي استقطاب محتمل، ويجب أن نكون مستعدين لمثل هذه المواقف".

وتابعت "علينا النظر إلى المهاجرين على أنهم جزء من الشعب وتشجيعهم للاختلاط بالسكان المحليين".

وأوصت شاهين الشباب بالاستفادة من الإمكانات الهائلة لهولندا، معربة عن أملها في أن يكون الشباب أكثر نشاطًا ليعودوا بالفائدة على أنفسهم والمجتمع.

وأضافت: "على الشباب أن ينشطوا في المجال الذي يحبونه، أريد منهم الشجاعة لفعل الشيء الذي يريدونه، دون انتظار أو خوف من الفشل".

* دعم تركيا

وحول كارثة الزلزال في تركيا، أعربت شاهين عن بالغ أسفها لوقوع الكارثة، وقدمت تعازيها لذوي الضحايا.

وقالت إن "بلدية رايسفايك ستستجيب لمناشدة اتحاد بلديات هولندا بدعم نهوض المناطق المنكوبة في تركيا".

وأضافت أن "المناطق المنكوبة تحتاج لفترة طويلة للنهوض مجددًا، وهو ما يجعل تكاتف الجميع أمرًا مهمًّا للغاية".