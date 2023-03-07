أوكرانيا تجري محادثات مع شركائها بهدف تمديد اتفاق إسطنبول للحبوب

بدأت أوكرانيا محادثات مع شركائها حول تمديد مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لضمان قدرة كييف على الاستمرار في شحن الحبوب إلى الأسواق العالمية.

جاء ذلك على لسان مسؤول كبير في الحكومة الأوكرانية اليوم الثلاثاء أوضح أن أوكرانيا لم تجر محادثات مع روسيا، التي حاصرت موانئ أوكرانيا على البحر الأسود بعد اجتياحها العام الماضي، لكن كييف تدرك أن شركاءها يجرون محادثات مع موسكو.

وقال المسؤول، الذي تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، "وضع المفاوضات معقد نوعا ما إذ يتوقف الكثير الآن على الشركاء لا علينا".

وأوكرانيا من أكبر منتجي الحبوب ومصدريها عالميا، لكن صادراتها تضررت من الاجتياح الروسي.

وتوسطت تركيا والأمم المتحدة في يوليو/تموز الماضي للتوصل إلى اتفاقية اسطنبول للحبوب التي تم تمديدها في نوفمبر/تشرين الثاني. ومن المقرر أن ينتهي العمل بالمبادرة في 18 مارس/آذار الجاري ما لم يتم الاتفاق على تمديدها.

وقالت موسكو إنها لن توافق على تمديد الاتفاق إلا إذا أُخذت مصالح منتجيها الزراعيين في الاعتبار.

ولم تستهدف العقوبات الغربية الصادرات الزراعية الروسية بشكل صريح، لكن موسكو تقول إن القيود المفروضة على مدفوعاتها والخدمات اللوجستية وقطاع التأمين تشكل "عائقا" أمام قدرتها على تصدير الحبوب والأسمدة الخاصة بها.

وانخفضت صادرات الحبوب الأوكرانية 26.6 بالمئة إلى 32.9 مليون طن في موسم 2022/23 حتى السادس من مارس/آذار الجاري متأثرة بانخفاض الحصاد وصعوبات لوجستية ناجمة عن الحرب مع روسيا.