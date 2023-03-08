بلغاريا ترسل مساكن مسبقة التجهيز إلى تركيا

أرسلت بلغاريا، الثلاثاء، دفعة من مساكن مسبقة التجهيز إلى تركيا لصالح المتضررين من الزلزال.

وبتنسيق من السفارة التركية في صوفيا، جرى إرسال 36 مسكناً عبر قطار، ومن المنتظر أن تصل تركيا بعد منتصف الليل.

ومن المقرر أن يتم إرسال 34 مسكناً آخر، قيد الإنتاج، في 14 مارس/ آذار الجاري.

وزارت السفيرة التركية آيلين سكيزكوك، صاحب الشركة المنتجة للمساكن، حسن كولوف، الذي كان من السباقين لمد يد العون إثر الكارثة، وقدمت الشكر له باسم تركيا.

وأشارت السفيرة أن مديرية السكك الحديدية ووزارة النقل والاتصالات في بلغاريا ساهمتا بشكل كبير في ايصال المساكن إلى منطقة الزلزال دون معوقات.

وسبق أن تبرع كولوف بـ 6 من مساكن تم ارسالها إلى المتضررين من الزلزال في ولايات هطاي وقهرمان مرعش وأدي يامان.

وفي 6 فبراير الماضي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات على مقياس ريختر وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وأودت كارثة الزلزال التي كان مركزها ولاية قهرمان مرعش بحياة 46 ألفاً و104، وفق آخر إخصائية معلنة، وخلَّفت دماراً مادياً ضخماً طال 11 ولاية في الجزء الجنوبي لتركيا.